Wo in der Corona-Krise finanzielle Hilfe herkommt

© dfv

"Wie Sie jetzt an Finanzhilfen kommen", lautet der Titel des ersten Business Guides aus der dfv Mediengruppe, in der auch HORIZONT erscheint. Mit der neuen Publikation will das Medienunternehmen seinen Lesern, aber auch Kunden verlagsübergreifend einen Ratgeber mit Servicefunktion zur Verfügung stellen, der Antworten auf die vielen, jetzt drängenen Fragen gibt. Die erste Ausgabe befasst sich mit zahlreichen Fragen rund um das Thema Finanzen.