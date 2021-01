Bartträger haben es nicht leicht dieser Tage. Die dpa führt Männer mit Gesichtsbehaarung in einer Liste von Corona-Sündenböcken auf, der Tagesspiegel forderte kürzlich in einer Glosse: "Liebe Hipster, bitte rasiert Euch schnell!". Der Grund für die Front gegen Bartträger: Durch die Haare schließen FFP2-Masen nicht dicht genug am Gesicht ab, um ihre volle Schutzwirkung entfalten zu können. Die Lösung: Der Bart muss ab. Nun ruft auch die Apotheken-Umschau Bartträger zum Kahlschlag auf.