Die sommerlichen Top 10 der Spotify-Podcasts in Deutschland

Spotify hat in diesem Jahr neben den Songs des Sommers zum ersten Mal auch die meistgestreamten Podcasts zwischen dem 1. Juni und 15. August 2020 erhoben.Im weltweiten Ranking schaffte es aus einem Katalog von über 1,5 Millionen Formaten "The Michelle Obama Podcast" von Higher Ground und Spotify auf den ersten Platz. Der erst Ende Juli gestartete Podcast der ehemaligen US First Lady bringt es bereits jetzt auf eine Millionen-Hörerschaft. hmb