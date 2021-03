Diese Blogs sind in Deutschland besonders relevant

© IMAGO / imagebroker Blogs werden immer öfter auch von Medien und Marken als Kommunikationskanal und für Brand Building genutzt

Blogs sind mit einer Mischung aus Kolumnen, Erfahrungsberichten oder Kommentaren oft ein beliebter Publikationskanal für Influencer und Meinungsmacher. Doch auch Medien und Marken können mit eigenen Blogs punkten. Welche dieser Seiten die Internetlandschaft in Deutschland am meisten prägen und eine entsprechend große Reichweite haben, hat Faktenkontor nun in einer umfassenden Analyse ausgewertet und die Top 100 Blogs ermittelt.