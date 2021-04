Grit Leithäuser

von David Hein

In der kommenden Woche startet der- corona-bedingt zum zweiten Mal in virtueller Form. Das Branchenevent bietet in diesem Jahr über vier Wochen hinweg Webinare, Live-Streams, Podcasts und zahlreiche weitere Formate rund um die Themen Audio und Radio. Im Interview mit HORIZONT spricht Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale, über die aktuelle Situation der Radiosender, die Highlights des Radio Advertising Summit und verrät, worauf sie sich für die Zeit nach Corona freut.