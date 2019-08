AS&S Radio hat einen entsprechenden Antrag nun abgelehnt, weil die DAB+-Kombi nicht den Aufnahmekriterien von AS&S Radio entspreche. Das Angebot stelle „keinen ausreichenden wirtschaftlichen Mehrwert“ dar, da man mit ihm weder höhere Preise noch deutlich mehr Reichweite realisieren könne, teilt AS&S-Geschäftsführer Oliver Adrian mit. Für ihn handelt es sich zudem um ein Angebot, das mit seiner geografischen Reichweitenverteilung und der inhaltlichen Ausrichtung der Sender „vollkommen inhomogen“ sei: „Dafür gibt es im nationalen Werbemarkt keine relevante Nachfrage.“



Zurgehören etwa die bundesweiten Angebote Radio Schlagerparadies, Absolut Relax (Soft Pop) und das Berliner Programm Lulu.fm für die schwul-lesbische Community. Laut MA erreicht die Kombi 204.000 Hörer pro Stunde (Mo-Fr), gegenüber 10,7 Millionen der AS&S-Deutschlandkombi.Die Absage der AS&S ist brisant, weil der Vermarkter – ebenso wie– marktbeherrschend bei Radiowerbung ist. RMS hatte die DAB+-Kombi bereits 2018 abgewiesen , da deren Zielgruppenindex bei den 14- bis 49-Jährigen zu gering war. Derzeit wird das Angebot vonbetreut. Adrian bietet der DAB+-Kombi alternativ an, sie ohne Anbindung an die Deutschlandkombi zu vermarkten und den Einzelsender Radio Schlagerparadies in die Deutschlandkombi 40+ zu integrieren.Das lehnen die DAB+-Kombimitglieder ab: „Die Vorschläge sind am Rande der Lächerlichkeit. Wir erwägen deshalb eine rechtliche Auseinandersetzung mit AS&S um deren Aufnahmekriterien“, erklärt, Gesellschafter von Radio Schlagerparadies. Die Deutschlandkombi 40+ sei eine „Scheinkombi“, die faktisch nicht gebucht werde. Zudem stört ihn, dass AS&S für die DAB+-Kombi keinen Forecast abgeben wolle. gui