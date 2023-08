Funke

Funkes Verlagszentrale in Essen wird nun auch zum Funkhaus

Die Funke Mediengruppe stellt ihre Lokalradios in Nordrhein-Westfalen neu auf und bündelt ab Januar zunächst vier Sender in einem neuen Funkhaus in der Essener Konzernzentrale. Dort wird unter anderem ein gemeinsames Mittagsprogramm produziert.

Voraussichtlich im Januar werden die vier Lokalsender Radio Mülheim, Radio Oberhausen, Radio Emscher Lippe und Radio K.W. (Kreis Wesel) in das ne