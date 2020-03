Wohlfahrt verantwortete als Leiterin Audio Sales bereits den konvergenten Verkauf des Unternehmens, also die Verknüpfung des digitalen Online Audio-Inventars mit den klassischen Funkangeboten, und den regionalen Vertrieb im Markt Hamburg/Schleswig-Holstein. Die Managerin berichtet direkt an Regiocast-Geschäftsführer Dirk van Loh."Franca Wohlfahrt hat die konvergente Audiovermarktung konsequent innerhalb der Regiocast vorangetrieben und als Herausforderung erfolgreich angenommen", sagt Dirk van Loh, Geschäftsführer Radio der Regiocast. "Ihr bemerkenswert technologisches Verständnis und ihre hohe Führungskompetenz sind beste Voraussetzungen dafür, dass Franca in ihrer neuen Funktion auch die weitere Transformation der Verkaufsstrukturen zusammen mit dem gesamten Verkaufsteam in den verschiedenen regionalen Märkten erfolgreich entwickelt. Ich freue mich sehr, dass wir sie für diese wichtige Position gewinnen konnten." dh