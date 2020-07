diplomierte Marketing- und Kommunikationswirtin unter anderem für Antenne Niedersachsen, den SWR und schon einmal für Radio Regenbogen tätig.



Den kaufmännischen Bereich von Radio Regenbogen verantwortet seit Juli Gregor Spachmann, der bereits seit 1988 bei Radio Regenbogen ist. Zum Geschäftsführer der

Andreas Ksionsek berufen worden, der ebenfalls schon seit 1988 für die Sendergruppe mit Sitz in Mannheim tätig ist.



Klaus Schunk hatte zum 1. Juli sein Amt als Geschäftsführer von Radio Regenbogen nach 33 Jahren niedergelegt und sich in den Ruhestand verabschiedet. Der ehemalige Journalist hatte Radio Regenbogen zum privaten Marktführer im Südwesten gemacht und mit dem Jugendsender BigFM und der Rockwelle Regenbogen Zwei noch zwei erfolgreiche Ableger gegründet. Als langjähriges Mitglied des Privatsenderverbands Vaunet (ehemals VPRT) hat er den Privatfunk in Deutschland von Anbeginn mitgeprägt. dh

Manuela Bleifuß ist bereits seit vergangenem November als Nachfolgerin von Klaus Schunk für die Bereiche Programm und Marketing verantwortlich. Zuvor war dieVertriebstochter Radiocom ist ebenfalls mit Wirkung zum 1. Juli