Hans-Dieter Hillmoth

Die deutsche Radiobranche verliert einen ihrer prägenden Köpfe: Hans-Dieter Hillmoth, langjähriger Geschäftsführer und Programmdirektor des hessischen Radioanbieters Radio/Tele FFH, ist am Donnerstag im Alter von 70 Jahren gestorben.

Hillmoth war 1989 der erste Mitarbeiter der neu gegründeten Radio/Tele FFH, für die er den Sender Hit-Radio FFH aufbaute. Der Sender ging im November 1989 auf Sendung, 1991 eroberte der Privatsender erstmals die Marktführung. Im gleichen Jahr wurde er zusätzlich zum Geschäftsführer berufen. Von 2004 bis zu seinem Ausscheiden 2019 war Hillmoth alleiniger Geschäftsführer von Radio/Tele FFH und bis zuletzt Gesellschafter des Unternehmens.



Erste Radioerfahrungen sammelte der gebürtige Westfale bereits als Schüler bei einem Hobby-Krankenhaus-Sender in seiner Heimatstadt Münster.

Nach einem Studium der Elektrotechnik und Nachrichtentechnik begann er seine Karriere in der Medienbranche als Zeitungsredakteur bei den Westfälischen Nachrichten. Es folgten Stationen beim Hessischen Rundfunk und beim Münchener Zeitungsverlag, dessen Radiobeteiligungen er leitete. 1989 erfolgte schließlich der Wechsel zu Radio/Tele FFH, der er bis zu seinem Auscheiden 2019 treu bleiben sollte.Hillmoth gilt als einer der Pioniere und Vorkämpfer des Privatradios in Deutschland. Auch über den Hörfunk hinaus engagierte er sich in zahlreichen Branchengremien: So war Hillmoth von 2004 bis 2021 Mitglied des Aufsichtsrates der Deutschen Presse-Agentur (dpa), Vorsitzender des Aufsichtsrates der Radio Marketing Service RMS, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der VG Media, Geschäftsführer der RTL Hessen Lizenznehmer GmbH und Mitglied im Gesamtvorstand und Radiovorstand des Pirivatsenderverband Vaunet. Darüber hinaus gehörte Hillmoth der Nominierungskommission des Grimme-Institutes zum Deutschen Radiopreis an.