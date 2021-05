© Radiozentrale Martin Liss im Gespräch mit Julian Krohn, Paul Brenndörfer und Marianne Bullwinkel (v.l.)

Audio boomt - doch mit der Vielzahl neuer Formate wie Podcasts, Webradios oder Social-Audio-Angeboten wird der Markt auch immer unübersichtlicher. Das stellt auch Marken und Unternehmen auf der einen und Agenturen auf der anderen Seite vor ganz neue Herausforderungen. Was Marken dabei beachten müssen und wie sie Kunden am besten mit Audio-Werbung erreichen, war Thema der Diskussionsrunde "Brandbuilding: Welcome to the Audio Journey" beim Radio Advertising Summit.