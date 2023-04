Future Candy

Nick Sohnemann, Gründer von Future Candy, ordnet die neuen Entwicklungen im Bereich KI ein

KI ist das Thema der Stunde. Wie wird der Einsatz von künstlicher Intelligenz die Medien- und Marketingwelt verändern? Wie kann KI schon heute eingesetzt werden? Welche Aufgaben können künftig womöglich Maschinen übernehmen? Diese Themen spielen auch beim Radio Advertising Summit in Köln eine Rolle.

In der Session "Alles künstlich – oder was? Wie KI unsere Werbewelt verändern wird " stehen die Anwendungsmöglichkeiten, aber auch die Grenzen von Künstlicher Intelligenz im Mittelpunkt. Bereits heute ist technisch vieles möglich, wie Nick Sohnemann, Gründer und Managing Director der Innovationsagentur Future Candy, im Gespräch mit HORIZONT betont . So können durch KI beispielsweise Audiospots oder ganze Audioprogramme generiert werden und beispielsweise durch Geo-Targeting Hörerinnen und Hörer mit regionalisierten Spots gezielt angesprochen werden. In Zukunft hält der Innovationsexperte sogar in Echtzeit generierte Musik für möglich, die ganz auf die Bedürfnisse der Hörer zugeschnitten ist.





Auch der Bereich E-Commerce bieten nach Meinung von Sohnemann zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für KI-Anwendungen, beispielsweise in der Produktberatung oder -auswahl. Generell ist Audio für den Innovationsexperten ein "Riesenthema" - auch weil sich angesichts der allgegenwärtigen Bildschirme um uns herum bei vielen Menschen eine gewisse "Screen Fatigue" einstelle. Daraus entstehen ganz neue Möglichkeiten für Audio-Anwendungen. Die App Autio beispielweise erzählt in den USA Autofahrern interessante Audio-Geschichten zu Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke. Der Schauspieler Kevin Costner gehört zu den Gründern des Start-ups und hat einige der Geschichten auch selbst eingesprochen.