© dfv Lisa Wolter (M.) und Marianne Bullwinkel im Gespräch mit Moderator Thorsten Schorn

Nach zwei Jahren, in denen der Radio Advertising Summit rein digital stattfinden musste, traf sich die Branche am Donnerstag in Köln wieder zu einem Live-Event. Im Mittelpunkt der Veranstaltung in der Halle Tor 2 stand das Motto "The Power of Audio", das nicht nur leere Worthülse blieb, sondern mit vielen Vorträgen und Studien auch mit Leben gefüllt wurde.