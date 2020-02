© Axel Springer Die Axel-Springer-Zentrale in Berlin

Der Einstieg des Finanzinvestors KKR bei Axel Springer heizt die Gerüchteküche an. Der Axel-Springer-Konzern stehe vor einem radikalen Umbau und solle aufgespalten werden, heißt es in einem Bericht der Berliner Zeitung. Axel Springer weist den Bericht, demzufolge die publizistischen Objekte, also Bild und Welt, in eine Stiftung eingebracht und die Rubrikenmärkte in eine von KKR geführte Aktiengesellschaft ausgelagert werden sollen, mit Nachdruck zurück. "Diese Spekulationen sind falsch", schreibt Springer in einer internen Mail, die HORIZONT vorliegt.