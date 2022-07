Spektakuläres Formel-1-Rennen in Silverstone lockt erstaunlich wenige Zuschauer an

© IMAGO / Xinhua Alfa Romeos chinesischer Fahrer Zhou Guanyu wurde beim Start des Formel-1-Grand-Prix von Silverstone in einen Unfall verwickelt

Das spektakuläre Formel-1-Rennen in Silverstone hat überraschend wenige Zuschauer vor die Fernsehgeräte gelockt. Nur 2,386 Millionen Menschen schauten am Sonntag bei RTL die Motorsport-Übertragung aus Silverstone, was nach Angaben der AGF Videoforschung einen Marktanteil von 18,5 Prozent ergab.