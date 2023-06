Grimme-Institut

2023 wurden etablierte Medienhäuser ebenso ausgezeichnet wie kleine Anbieter. Auch ein Tiktok-Kanal war dabei.

Zwei umfangreiche Recherchen zur NS- und DDR-Vergangenheit sowie eine multimediale Dokumentation über queeres Leben von 1900 bis 1950 sind am Donnerstagabend mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden. Neben dem Thema "Erinnern" dominierten Tiefenrecherchen das Gewinnerfeld. Gewürdigt wurden die Arbeiten etablierter Medienhäuser ebenso wie die kleiner Anbieter. Sogar ein Tiktok-Kanal war dabei. Der Grimme Online Award gilt als wichtigste Auszeichnungen für Online-Publizistik.

Geehrt wurde zum einen eine vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) entwickelte App und Website, die auf die 16 000 Stolpersteine in Nordrhein-Westfalen Bezug nimmt. Mit den in den Boden eingelassenen Messingsteinen erinnert der Künstler Gunter Demnig seit vielen Jahren an Menschen, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden. Der WDR erzählt in seinem Angebot die Lebensgeschichten vieler dieser Opfer.





Ebenfalls ausgezeichnet wurde ein "Scrollytelling" zu dem geschlossenen Jugendwerkhof Torgau in der DDR, das von der gleichnamigen Gedenkstätte selbst entwickelt wurde. Der Jugendwerkhof war ein besonders brutales Heim, in dem "auffällige" Kinder und Jugendliche von dem kommunistischen Unrechtsstaat auf Linie gebracht werden sollten. "Eindrücklich vermittelt die gute Aufbereitung die Heimtücke und die Bösartigkeit des Heimsystems, ohne zu dramatisieren", lobte die Jury.



Als drittes Angebot historischer Erinnerung im Netz wurde eine multimediale Dokumentation über queeres Leben von 1900 bis 1950 ausgezeichnet. Auch hier ist der Anbieter eine museale Institution, das NS-Dokumentationszentrum München. Die Online-Ausstellung eröffnet den Nutzerinnen und Nutzern eine verblüffende Vielfalt queeren Lebens in der Zeit des Kaiserreichs und der Weimarer Republik. So gab es in den 1920er Jahren allein in Berlin etwa 80 lesbische Bars und Treffs. Die blühenden Subkulturen wurden dann von den Nazis zerstört.

Neben dem Thema "Erinnern" dominierten Tiefenrecherchen das Gewinnerfeld. Hierzu gehörte die von Correktiv.Lokal erstellte Multimedia-Story "Schwangerschaftsabbruch in Deutschland". Sie deckt auf, wie schlecht die Informations- und Versorgungslage für Frauen ist, die in Deutschland einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen wollen.



Als weitere herausragende Rechercheleistung würdigte die Jury die Podcast-Serie "Teurer Wohnen" vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Sie zeigt anhand eines Beispiels aus Berlin-Charlottenburg, wie ein intaktes Haus mit erschwinglichen Mietwohnungen abgerissen wird und an der Stelle ein Komplex mit teuren Eigentumswohnungen entsteht. Die Mieter müssen wegziehen.



