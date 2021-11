RTL strebt in fünf Jahren zehn Millionen Streaming-Abonnenten an

© Screenshot Seit dem 4. November heißt TV Now RTL+

Die RTL Group hat ihre Ziele im boomenden Streamingmarkt angehoben. Bis Ende 2026 strebt die Mediengruppe zehn Millionen zahlende Abonnenten für die beiden Streamingplattformen RTL+ in Deutschland und Videoland in den Niederlanden an, wie die Gruppe am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Bis 2026 soll zudem ein Streaming-Umsatz von einer Milliarde Euro erreicht werden und die beide Dienste sollen dann auch rentabel sein.