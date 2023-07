Insgesamt wuchs der Umsatz beim Google-Mutterkonzern Alphabet im Q2/2023 um sieben Prozent auf 74,6 Milliarden Dollar (67,5 Mrd Euro).

Die Abschwächung bei Online-Werbung bekam seit vergangenem Jahr auch Google zu spüren, zudem will Microsoft dem Suchmaschinen-Primus neue Konkurrenz mit KI machen. Doch frische Zahlen zeigen, wie robust das Google-Geschäft ist: Google kann sich weiter auf seine Stärken verlassen.

Im vergangenen Quartal gab es deutliche Zuwächse bei Werbung rund um die Internetsuche und bei der Videoplattform Youtube. Zugleich gelangen dem Internet-Riesen Fortschritte im Cloud-Geschäft - und auch die Verluste bei anderen Projekten des Mutterkonzerns Alphabet wurden gedrückt.



Bei Werbung im Umfeld der Google-Suchmaschine wuchs der Umsatz im Jahresvergleich von knapp 40,7 auf rund 42,63 Milliarden Dollar. Die Anzeigenerlöse bei Youtube legten von 7,3 auf 7,66 Milliarden Dollar zu, wie der Internet-Konzern am Dienstag mitteilte In den vergangenen Quartalen hatten Konjunktursorgen zum Teil die Online-Werbeausgaben gebremst. Das bekam auch Google zu spüren. Außerdem steht die Frage im Raum, ob Microsoft mit der Integration von Technologie hinter dem populären Chatbot ChatGPT in seine Suchmaschine Bing Marktanteile von Google abjagen könnte. Die jüngsten Zahlen zeigen jedoch, wie robust das Kerngeschäft von Google ist.