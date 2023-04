Werbekrise: Pro Sieben Sat 1 wechselt Finanzchef nach Umsatz- und Gewinneinbruch aus

Seven-One / Markus Brönner

Pro Sieben Sat 1 Media erwartet 2023 einen starken Gewinnrückgang.

Konsumzurückhaltung und sinkende Werbeeinnahmen haben dem Fernsehkonzern Pro Sieben Sat 1 das Geschäftsjahr 2022 verhagelt. Der Medienkonzern Pro Sieben Sat 1 streicht die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr drastisch zusammen. Außerdem gab das Unternehmen einen Wechsel an der Spitze des Finanzressorts bekannt.

Der Umsatz sank um 7 Prozent auf 4,16 Milliarden, der um Sondereffekte bereinigte Gewinn fiel sogar um 18 Prozent auf 301 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Unterföhring bei München mitteilte. Einen Stellenabbau hatte der neue Vorstandschef Bert Habets schon angekündigt, jetzt will er auch bei den Aktionären sparen und die Dividende von 80 auf 5 Cent je Anteil kürzen.





Denn der Ausblick für das laufende Jahr ist eher düster: Das hochprofitable Werbegeschäft sank im wichtigen Schlussquartal 2022 um 12 Prozent und dürfte auch "im ersten Halbjahr stark durch das eingetrübte gesamtwirtschaftliche Umfeld belastet sein". Danach dürfte der Konzern von der Konjunkturerholung im zweiten Halbjahr profitieren. Den Jahresumsatz erwartet Pro Sieben Sat 1 annähernd stabil bei 4,10 Milliarden Euro - aber der Gewinn dürfte "in einem mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag unter dem Vorjahresniveau" liegen und der Verschuldungsgrad "über dem oberen Ende des angestrebten Zielkorridors". Dividende nur 5 statt 80 Cent Der Medienkonzern Pro Sieben Sat 1 streicht die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr drastisch zusammen. Nach den 2021 ausgeschütteten 80 Cent soll es für 2022 nur noch 5 Cent geben. Hintergrund sei eine veränderte Dividendenpolitik, hieß es zur Begründung.

Bei der Bemessung von Ausschüttungen berücksichtige das Unternehmen neben dem allgemeinen wirtschaftlichen Umfeld und dem bereinigten Konzernjahresüberschuss nunmehr mit besonderem Fokus ein "angemessenes Niveau" des Verschuldungsgrads. Darüber hinaus beachte Pro Sieben Sat 1 dabei ebenso die Erfordernisse zu Investitionen in das operative Geschäft, einschließlich zur Umsetzung strategischer Wachstumsoptionen, insbesondere im Kerngeschäft Entertainment. Vor diesem Hintergrund soll die Dividende statt grundsätzlich 50 Prozent des Konzerngewinns künftig grundsätzlich nur noch 25 bis 50 Prozent betragen.



Vorstandschef Bert Habets sagte, er habe ein striktes Kostenreduktionsprogramm gestartet, wolle aber investieren und das Entertainment-Geschäft rund um die Streaming-Plattform Joyn voranbringen. Daher sollen die Aktionäre für das abgelaufene Geschäftsjahr nur elf Millionen Euro oder knapp 4 Prozent des bereinigten Konzerngewinns bekommen.

