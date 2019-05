Zur Senderfamilie gehören neben

RTL

Deutschland etwa auch die französische M6-Gruppe, sowie

RTL



in den Niederlanden und Belgien. Die Produktionstochter Fremantle konnte ihren Umsatz hingegen um 41 Prozent steigern. Sie produziert etwa die Serie "American Gods" oder die Fernsehserie des britischen Tanzwettbewerbs "The Greatest Dancer". Das Digitalgeschäft legte um ein Viertel zu.





Zudem entwickelten sich die Streaming-Plattformen TV Now in Deutschland und Videoland in den Niederlanden positiv. Insgesamt stieg die Zahl der Abonnenten um 59 Prozent auf 1,15 Millionen im Vergleich zu Ende März 2018.





Der neue Unternehmenschef Thomas Rabe bestätigte den Ausblick für das laufende Jahr. Demnach sollen die Erlöse der Sendergruppe 2019 moderat um 2,5 bis 5,0 Prozent ohne Wechselkurseffekte steigen. Für das operative Ergebnis (Ebita) erwartet der Konzern jedoch einen Rückgang von 2,5 bis 5,0 Prozent. Dafür seien Investitionen in Programminhalte sowie die Videoplattformen verantwortlich. dpa