© Bertelsmann Die Wachstumsstrategie von Bertelsmann zahlt sich langsam aus

Deutlich wachsende Digitalgeschäfte, Erfolge der TV-Produktionstochter Freemantle und das Wachstum der Musikrechtesparte BMG beflügeln den Bertelsmann-Konzern. Insgesamt stieg der Umsatz des Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 2,4 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro. Dies sei der höchste Wert seit 2007, betonte das Unternehmen am Donnerstag bei der Präsentation der Quartalszahlen in Gütersloh.