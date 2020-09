© Bertelsmann Auch Bertelsmann ist von der Corona-Krise hart getroffen worden

Ausbleibende Werbeerlöse in der Corona-Pandemie haben den Gewinn des Bertelsmann-Konzerns im ersten Halbjahr geschmälert. Weltweit lag das Ergebnis bei 488 Millionen Euro und damit um 14 Millionen Euro unter dem Wert des ersten Halbjahres 2019 (502 Millionen Euro), wie der Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern am Dienstag in Gütersloh mitteilte. Der Konzernumsatz ging in den ersten sechs Monaten um 8,9 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro zurück.