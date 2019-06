An dem Unternehmen haben sich insgesamt elf private Radiounternehmen beteiligt (siehe unten). Quantyoo soll den Sendern rechtssichere und DSGVO-konforme Daten zur Verfügung stellen, die als Grundlage für die Produktentwicklung, Marktforschung und Vermarktung dienen. Dabei kümmert sich Quantyoo um die Datenerhebung, aber auch um Dienstleistungen wie Visualisierung, Datenanalyse und datenbasierte Planung.Die Technologie wurde in den vergangenen drei Jahren von Antenne Bayern entwickelt und ist dort bereits seit Ende 2017 im Einsatz. Zum Start hat Quantyoo sieben Mitarbeiter, vor allem Datenspezialisten, Programmierer und Projektmanager. Sitz von Quantyoo ist München. Geschäftsführer ist Matthias Ross, bislang Leiter Business Intelligence & Data von Antenne Bayern."Die Bündelung führender regionaler Radio- und Audioanbieter in Deutschland verschafft uns Relevanz im Werbemarkt und die nötigen Ressourcen zur Entwicklung höchster Qualitätsstandards", erklärt Jan Trenn, Beiratsvorsitzender von Quantyoo. "Dadurch bietet sie dem reichweitenstarken und hochaktivierenden Medium Audio große Chancen sowohl bei den Nutzern unserer Produkte, die künftig noch besser auf sie zugeschnittene Angebote erwarten dürfen, als auch in der datengetriebenen Vermarktung." dh• ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG• Antenne Niedersachsen GmbH & Co. KG• BB RADIO Länderwelle Berlin/Brandenburg GmbH & Co. KG• BCS Broadcast Sachsen GmbH & Co. KG• BLW Bayerische Lokalradio-Werbung GmbH• Funkhaus Halle GmbH & Co. KG• Privatradio Landeswelle Mecklenburg-Vorpommern GmbH & Co. Studiobetriebs KG• Radio / Tele FFH GmbH & Co. Betriebs KG• Radio Hamburg GmbH & Co. KG• TRANSISTOR GmbH - (radio NRW GmbH) RTL Radio Center Berlin GmbH