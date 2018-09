"Wir wollten zeitnah eine Ordnungsstruktur für Qualitätsstandards anlegen", so Kaspring. Im Kern besteht die DTI aus einem Kriterienkatalog, der in drei Säulen eingeteilt ist. Damit die Initiativen erfolgreich zertifiziert werden, müssen sie mindestens 80 Prozent der Anforderungen erfüllen.





Kaspring will mit DTI für mehr Vertrauen sorgen

Die erste Säule "User Experience" beinhaltet Verpflichtungen auf Basis des Better Ad Experience Programms, das unter der Federführung von Google vorangetrieben wird, so wie der Lean Principles. Die zweite Säule "Verification" beinhaltet Viewability, Invalid Traffic und Brand Safety. Die Vermarkter und Agenturen müssen zum Beispiel zertifizierte Systeme einsetzen und Viewability-Raten und ihren ungültigen Traffic dokumentieren oder auch die Guideline Ad Fraud des BVDW einhalten, wenn sie ihre Chancen auf Zertifizierung verbessern wollen. In der dritten Säule "Transparency" müssen die Initiativen den Code of Conduct Programmatic Advertising unterzeichnet haben und an Media-Analysen teilnehmen.Die DTI richtet sich an Vermarkter, Mediaagenturen und Messsysteme. "Unser Ziel ist es, Vertrauen zu schaffen in Richtung der werbungtreibenden Industrie und der Nutzer", so Kaspring. Die DTI will eine Art Leuchtturm sein, der Orientierung gibt.