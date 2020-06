Sony, Warner, Fox und NBC Universal abgeschlossen. Auch der Vertrag mit Discovery Channel, einem der weltweit führenden Anbieter von Dokumentaionen wurde verlängert.

Eine immer größere Bedeutung, gerade im Kampf mit den großen US-Streamingdiensten, kommt eigenproduzierten Serien zu. Auch hier will Sky in den kommenden Jahren eine Schippe drauflegen und die Zahl der sogenannten "Sky Originals" innerhalb der nächsten drei Jahre verdoppeln. Zusammen mit den Sky-Serien aus anderen Märkten wie Großbritannien und Italien will das Unternehmen künftig bis zu acht eigenproduzierte Serien pro Quartal anbieten.Um den ganzen Content auch an den Zuschauer zu bringen, werden auch die Abspielflächen ausgebaut. So will Sky in den kommenden 18 Monaten gleich vier neue Sender an den Start bringen: Sky Crime zeigt internationale True Crime Programme, also Dokus über wahre Verbrechen. Bei Sky Nature werden Tier- und Naturdokumentationen zu sehen sein, mit Sky Comedy bekommen lokale und internationale