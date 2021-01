© Traffective Doppelspitze: Zusammen wollen Co-Founder und Geschäftsführer Sascha Schlüter (l.) und CTO/COO Frederick Himperich Traffective auf Wachstumskurs halten

Die Programmatic-Advertising-Plattform Traffective baut nach einem erfolgreichen Jahr, das mit einem Umsatzplus von über 50 Prozent gegenüber Vorjahr zu Ende ging, seine Geschäftsführung um. Der langjährige Chief Technology Officer (CTO) Frederick Himperich rückt in diesem Zuge als zweiter, gleichberechtigter Geschäftsführer an die Seite von Co-Founder Sascha Schlüter und zeichnet in seiner neuen Funktion für die technologische Weiterentwicklung des auf hochwertiges Publisher-Inventar spezialisierten Unternehmens verantwortlich.