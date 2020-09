© Traffective

An der Spitze von Flap One steht Robert Herrmann, den Traffective Ende vergangenen Jahres an Bord geholt hat

"Aus meiner Sicht stehen wir immer noch am Anfang der Transformation von der alten 'human' getriebenen Media- hin zur plattformgetriebenen Vermarktung", sagt, der seit Ende 2019 Commercial Director beiist. Traffective ist ein klassischer Underdog, der seit seiner Gründung vor über zehn Jahren von München aus eher im Hintergrund an einer cloudbasierten Monetarisierungsplattform gearbeitet hat. Parallel dazu hat das Technologieunternehmen schon von Anfang an ein Netzwerk aus Publishern mit einer monatlichen Reichweite von aktuell durchschnittlich 500 Millionen Visits aufgebaut. Titel wie die Frankfurter Rundschau und die Stuttgarter Zeitung gehören dazu, aber auch Classifieds- und Commerce-Portale wie Kalaydo oder Markt.de.Mit diesem Rüstzeug steigt Traffective jetzt selbst in dieein – und sieht sich damit auf Augenhöhe mit den großen deutschen Digitalvermarktern. Dafür gründen die Münchner miteine eigene Marke und bieten Publishern Robert Herrmann zufolge ein "Rundum-sorglos-Paket", das die volle Kontrolle über die Ausspielung der Werbeslots und die Transparenz über aktuelle Werbeerlöse beinhaltet."Unser Adstack ist so ausgereift, dass der Publisher sich eine IT-Abteilung für die Einbindung, die Weiterentwicklung und Pflege des technischen Vermarktungs-Setups sparen kann", sagt der Flap-One-Chef weiter. Schon jetzt kommt das Angebot im Markt gut an: Viele Neukunden seien über die Empfehlung bestehender Publisher gekommen. Allein in den letzten acht Monaten waren es mehr als 110 neue Websites.Die Details von Flap One: Werbungtreibende erhalten fortan Zugriff auf mehr als 250 Publisher-Websites, die in neun Channels – darunter News, Entertainment, Tech & Telco und Sport – geclustert sind. Das Advertising-Volumen liegt eigenen Angaben zufolge bei mehr als vier Milliarden Ad Impressions. Mit einer aggregierten Reichweite von 20 Millionen Nutzern pro Monat zählen die im Sport-Channel gebündelten Umfelder beispielsweise deutschlandweit zu den reichweitenstärksten im Bereich der Sportvermarktung. Mit dem Start von Flap One will Traffective sämtliche gängigen Werbeformate und deren programmatische Ausspielung über Mobile, Desktop und Apps anbieten. Kunden profitieren außerdem von First-Party-Daten und – in der jetzigen Zeit essenziell – den vom IAB Europe bestätigten hohen Ansprüchen an Datenschutz.Doch nicht nur wegen des umfassenden Angebots sind die Wachstumsperspektiven für den neuen Player in der Werbevermarktung nicht schlecht. Nach wie vor stehen klassische Medienhäuser vor der Herausforderung, das bestehende Geschäft sowohl am Laufen zu halten als auch komplett neu erfinden zu müssen. "Es ist eine OP am offenen Herzen bei gleichzeitiger Geburt eines neuen Lebens", beschreibt Herrmann die Situation. "Das ist faktisch nicht umsetzbar."Die konkurrierenden Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley wiederum können Ideen und neue Geschäftsmodelle verwirklichen, ohne Rücksicht auf existierende Strukturen nehmen zu müssen. Um mit dieser Konkurrenz einigermaßen mithalten zu können, sollten sich Publisher dem früheren Yahoo-Manager zufolge auf die Produktion von Inhalten konzentrieren – und sich für die Technik den richtigen Partner, bestenfalls wohl Traffective, suchen. Denn dass es künftig nur einen einzigen Ansatz für die Werbevermarktung geben wird, glaubt Herrmann fest – und der lautet für ihn Programmatic Advertising. kan