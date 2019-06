Mediengruppe RTL

© Mediengruppe RTL

"Last Stop Garage" ist der Originaltitel der Schraubershow "Ende Gelände"

Pro Sieben Sat1

© Pro Sieben Sat1

"Der Traumjob": Unternehmer Jochen Schweizer auf Mitarbeitersuche - Wer kann sein Unternehmen leiten?

Das Erste

© Das Erste

In "Unsere wunderbaren Jahre" geht es um eine Familie, die in Nachkriegsdeutschland nach einer Perspektive sucht.

Sky

© Sky

Die 3. Staffel von "Babylon Berlin" wird im Winter zu sehen sein

RTL2

© RTL2

Im Reportageformat "Abgestempelt!? - Armut in Deutschland" vermittelt Hans Sarpei, was es bedeutet, arm zu sein

Discovery

© Discovery

In "Alle meine Frauen" lassen sich Mormone Kody und seine vier Frauen wieder im Alltag begleiten

Disney

© Disney

"Wunschprogramm XXL": Sendergesicht Beni besucht Kinder, um ihnen ihre großen Träume zu erfüllen

Servus TV

© ServusTV

Zwischen Himmel und Erde- "P.M. Wissen" wagt den Blick in die Zukunft

Sport1

© Sport1

Solche Jubelmomente erhofft sich Sport1 mit dem Rechtekauf an DFB-Pokal-Partien auch auf seinem Sender

Visoon

© Visoon

"Das Wunder Leben": So niedlich das Erdbeerfröschchen auch aussieht - sein ganzer Körper ist mit Gift überzogen

Gemeinsam für das Wohl der Patienten und gegen den tyrannischen Chef: Das klingt irgendwie nach schmerzgetragener Dramatik einer Krankenhausserie. Aber "Schwester, Schwester – Hier liegen Sie richtig!" wird das Portfolio der Comedys vonerweitern. Interessanter Nebenaspekt, der die Ambitionen des Senders in Richtung Streaming unterstreicht (siehe Seite 32): Die Ausstrahlung ist für Ende 2019 zunächst bei TV Now geplant, erst im Frühjahr 2020 kommt das Format ins RTL-Free-TV-Programm. Die neue Crimenovela unter dem Titel "Herz über Kopf" dagegen gibt es von Beginn an im Vorabendprogramm. Gewohnt blechern geht es beim Männerablegerzu: "Axel und Micha – Die zwei vom Schrauberhof" kümmern sich erneut um nur scheinbar schrottreife Mühlen. Ähnlich geht es in der kanadischen Doku-Serie "Ende Gelände – Drei Autoschrauber am Rande der Welt" zu, das Nitro als Free-TV-Premiere zeigt. Für Horror sorgt die zweite Staffel von "From Dusk Till Dawn".Ob sich der Dritte im Bunde, der Sender, erneut mit einer eigenproduzierten Serie herauswagt, bleibt noch im Dunkeln. Nach dem Mega-Erfolg von "Club der roten Bänder" konnte das vergangenes Jahr gezeigte "Milk & Honey" die Quotenerwartungen nicht erfüllen. Sicheres Terrain betritt der Sender dafür schon einmal mit "Ready to beef!", einem kulinarischen Kampf zweier Küchenchefs, der von Tim Mälzer moderiert und Tim Raue juriert wird. Angeblich ohne dass sich die beiden selbst in die Haare geraten. Gefährlicher wird es möglicherweise für die 18 Spieler in zwei Teams von "Survivor", die 3 die 39 Tage lang weit entfernt von jeder Zivilisation unter Extrembedingungen überleben müssen.Krimi-Reihen mit alten und neuen Ermittlern, Serien, Themen- und Kinofilme aus dem In- und Ausland, Entertainment- Formate – beigibt es nichts, was es nicht gibt im kommenden Jahr. Interessant könnte dabei unter anderem die neue Krimiserie "Todesfrist" werden, die auf den Romanen des österreichischen Bestsellerautors Andreas Gruber basiert. Internationale Filmhighlights wie "Mord im Orient Express" und Comedy wie die neue Staffel der "Martina Hill Show" bilden das breite Zielgruppenspektrum ab. In der 7. Staffel von "The Taste" werden Roland Trettl und Cornelia Poletto durch die Neuzugänge Maria Groß und Tim Raue ersetzt.Mit allein vier neuen Shows willseine Expertise als Entertainment-Sender unter Beweis stellen. Darunter auch "Der Traumjob", in dem Ex-Höhle-der-Löwen-Mitglied Jochen Schweizer einen Geschäftsführer für sein Firmen-Imperium sucht. Sendergesicht Klaas Heufer-Umlauf versucht sich als Seriendarsteller in "Check Check" und spielt einen Mitarbeiter am Security Check eines Provinzflughafens, während Katrin Bauerfeind in "Frau Jordan stellt gleich" eine Gleichstellungsbeauftragte gibt. Hohe Einschaltquoten versprechen sicherlich auch Christian Ulmen und Fahri Yardim, die mit ihrer Erfolgsserie "Jerks" zu sehen sein werden. Das Angebot vonsetzt überwiegend auf Gewohntes wie "Mein Revier" und "Achtung Abzocke", Frank Rosin darf ein weiteres Mal in "Rosins Fettkampf" gegen sein Übergewicht ankämpfen. Auch beim Frauensendergeht es wie gewohnt ums Kochen, Backen, um Tiere und Tattoos, währendmit Live-Sport punkten will, darunter Spiele aus der NFL, Fußball- Länderspiele der U21 sowie Rugby.Historie prägt einen großen Teil der abendlichen Fiction-Unterhaltung, die Das Erste in den kommenden zwölf Monaten im Programm hat: "Unsere wunderbaren Jahre" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Peter Prange und schildert in drei Teilen die Geschichte einer Familie in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Deutlich weiter zurück als diese Wirtschaftswunderjahre-Erzählung im Sauerland geht "Oktoberfest – 1900", eine sechsteilige historische Eventserie über den Kampf zweier Brauerei-Familien in München. In die jüngere deutsche Vergangenheit schlägt dagegen der Spionagethriller "Wendezeit" ein, der anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls ansteht. Und natürlich blickt auch der öffentlich-rechtliche Sender bereits mit Spannung auf die dritte Staffel von "Babylon Berlin" (siehe Sky), der allerdings vermutlich erst gegen Ende 2020 ins Free-TV rutschen wird.Während die genannten Beispiele im Abendprogramm eher den gesellschaftspolitischen Auftrag erfüllen, ist aus Sicht der Vermarkter natürlich der Vorabend interessant. Hier setzt der Sender auf die inzwischen etablierten Säulen Information, Sport und Unterhaltung. Letztere wird getragen von den zahlreichen erfolgreichen Quiz-Formaten, darunter neue Folgen von "Gefragt – Gejagt". Hier konnte noch jede neue Staffel die Marktanteile der Vorgänger übertreffen. Beliebte Serien wie "Morden im Norden" und "Hubert ohne Staller" sind ebenso wieder im Programm. Beim Sport bleibt die Bundesliga-Berichterstattung der "Sportschau" das wichtigste Pfund. Sie kann nach wie vor auf eine Nettoreichweite von 40 Millionen Zuschauern verweisen. Der Wintersport und die Olympischen Sommerspiele im nächsten Jahr sollen ebenfalls für Umsatz sorgen.Es war ein Experiment und dazu das Ereignis des TV-Jahres 2017/2018: "Babylon Berlin", die erste gemeinsam von einem Pay-TV-Anbieter und einem öffentlich-rechtlichen Sender produzierte Serie. Für beide war es ein Erfolg – und der soll fortgesetzt werden: Wann es ganz genau so weit ist, will Sky noch nicht verraten, "im Lauf des Winters" immerhin können sich die Fans auf die inzwischen abgedrehte dritte Staffel freuen. Etwa ein Jahr lang hat der Bezahlsender dann wieder das Exklusivrecht, bevor die Fortsetzung rund um Fälle von Kommissar Gereon Rath und seiner Assistentin Charlotte Ritter dann auch wieder in der ARD zu sehen sein wird. Für Sky ist "Babylon Berlin" nur eine von zahlreichen Serien, mit denen der Sender verstärkt seine Vielfalt darstellen und sich vom ewigen Sportsender-Image lösen will. So geht auch "Das Boot" in die nächste Runde, ebenso wie die englische Sky-Original-Produktion "Riviera". Auch die US-amerikanische TV-Serie "Big Little Lies" steht auf dem Programmplan.Filme wie "Bohemian Rhapsody", "Drachenzähmen leicht gemacht 3", "Aquaman" und die Fortsetzung von "Phantastische Tierwesen" sollen des Weiteren zeigen, dass zwischen Kinoveröffentlichung und Free-TV stets noch ein weiterer Anbieter existiert. Natürlich darf der Sport trotz breitem Serien- und Fictionangebot nicht fehlen. Die Formel 1, eben erst zurückgekehrt, Golf, Tennis, Handball, der DFB-Pokal und die englische Premier League gehören dazu. Nicht zuletzt die Bundesliga sowie die UEFA Champions League sind im kommenden Fernsehjahr gesetzt – beide zahlen sich trotz der inzwischen komplizierten Rechtelage und Playern wie DAZN noch immer aus für Sky und sollen das auch in der kommenden Saison.Die Jugend im Blick hat RTL 2 immer. Mit der zweiten Staffel der eigenproduzierten Serie "Wir sind jetzt" soll die Zielgruppe erneut nicht nur zusehen, sondern via Social Media auch in das Leben von Protagonistin Laura und ihrer Clique eintauchen. Denn die geben auf Instagram und rtl2.de Einblick in ihr Leben. Im Rahmen seiner Multi-Channel-Strategie setzt der Sender dabei auf eine Online-First-Ausstrahlung auf TVNow. Die Nähe, die die jungen Zuschauer über soziale Plattformen zu ihren Idolen aufbauen und die sie dort sehr schätzen, soll eine andere Show ins klassische TV übertragen: "Celebs Go Dating" lautet der Titel eines neuen Genres, genannt Precinct Reality, mit dem RTL 2 eine in Großbritannien bereits sehr erfolgreiche Show einführt. Dabei werden Prominente und unbekannte einsame Herzen verkuppelt. Etwas weniger romantisch geht es bei der Sozial-Reportage "Abgestempelt!? – Armut in Deutschland" zu, die im Herbst 2018 als Pilot lief. Aufgrund des Erfolgs begibt sich Ex-Fußball-Profi Hans Sarpei als Moderator erneut zu Betroffenen und versucht, Verständnis für das Thema zu vermitteln.Gerade erst hat das Discovery Network sein Sender-Portfolio ausgebaut: Anfang Juni ist Home & Garden TV, kurz HGTV, on Air gegangen. Gezeigt werden dort ab sofort zahlreiche Formate, die im vergangenen Jahr auch schon bei TLC zu sehen waren: Koch-Shows wie "Rees Country Küche" zum Beispiel, "House Hunters" oder auch "Leben im Blockhaus". Durch die Verlagerung dieser Angebote auf HGTV wird im klassischen Frauensender TLC wieder etwas Platz, um sich auf die Kernthemen zu fokussieren: non-fiktionale Formate mit Schwerpunkt auf weiblichen Hauptfiguren ("Ich bin Jazz", "Alle meine Frauen") und Mysterie ("Haunted – Seelen ohne Frieden", "72 Stunden im Geisterhaus"). Für die männliche Zielgruppe ist auf DMAX jede Menge Action vorhanden. Oder anders gesagt: Autos, Autos, Autos. In der Eigenproduktion "Der Geiger – Boss of Big Blocks" verwandelt ein Schrauber gewöhnliche Fahrzeuge vom Band in abgefahrene Unikate. Beim "Youngtimer-Duell" treten Autos gegeneinander an und die "Steel Buddies" werden schon zum siebten Mal bei ihren Abenteuern rund um aufgepimpte Fahrzeuge aller Art begleitet.Kleine Kinder haben meistens große Wünsche – Wünsche, die der Disney Channel bislang mit seinem "Wunsch-Programm" erfüllt hat: Die Kinder konnten ihre Idee von einem perfekten Disney-Tag einreichen und mit etwas Losglück wurde das auch umgesetzt. In der diesjährigen Vorweihnachtszeit erweitert Disney diese Idee und lässt ganz reale Träume wahr werden. "Wunschprogramm XXL" ist eine Weiterentwicklung des Formats und soll die Daytime-Positionierung des Channels verstärken. Moderator und Sendergesicht Benedikt Weber kommt darin bei den Kindern zu Hause vorbei und erfüllt passend zum Advent ein paar große Wünsche. Zum Beispiel den von Markus, der unbedingt einmal Mark Forster treffen will. Oder den von Pauline, die davon träumt, wie Spiderman auf ein Haus zu klettern. Durch die Interaktion mit dem Sender soll das Programm, das auf die Zielgruppe 6 bis 9 Jahre zugeschnitten ist, die lokale Relevanz sowie die Zuschauerbindung stärken. Auch Abstrahleffekte nach oben und unten erhoffen sich die Verantwortlichen, da der Sender sich ungern als reiner Kindersender sieht, sondern im Werbemarkt auf seine Relevanz für die ganze Familie Wert legt.Fragen stellen – das ist die Aufgabe, die sich "P.M. Wissen" gegeben hat. Und vor allem sollen auf diese Fragen natürlich Antworten folgen. Das Format auf Servus TVwirft dafür einen Blick in Labore und Werkstätten und zeigt, wo und wie gerade Zukunft entsteht. Gemeinsam mit dem Wissenschaftler und Analog-Astronauten Gernot Grömer geht es jede Woche auf eine neue Reise zu Ideen, die noch vor wenigen Jahren als pure Science-Fiction abgetan worden sind. Dieses Format fügt sich gut zu einem Film, der ebenfalls im Programm der Österreicher Aufnahme gefunden hat: Die Dokumentation "Terra Mater: Der Mond – unser Tor ins All" präsentiert den neuesten Stand des Wissens über den Erdtrabanten. Neben diesen eher wissenschaftlich geprägten Inhalten hat der Sender aber auch Sport im Programm: MotoGP steht für die schnellste Motorradrennserie der Welt mit 19 Rennen rund um den Globus bis November 2019, live und in Full HD. Wer es eher fiktional mag, ist dagegen besser bedient mit der Krimi-Serie "Meiberger – Im Kopf des Täters", die im Herbst 2019 fortgesetzt wird. Die Servus-TV-Eigenproduktion wird gerade gedreht, in der Auftaktfolge erlebt der Gerichtspsychologe Meiberger ein nervenaufreibendes Duell mit einem Psychopathen.Es ist das Highlight für den Sender Sport 1 schlechthin: Ab 9. August verfügt er über Live-TV-Rechte für den DFB-Pokal. Von der Hauptrunde bis zum Viertelfinale gibt es je eine Spitzenpartie zu erleben. Um die Übertragungen noch weiter aufzuwerten – natürlich auch mit Blick auf den Werbemarkt –, werden laut Sender vor und nach dem Spiel "so viele Sendungen mit Vor- und Nachberichterstattung, Analysen und einer Fanintegration wie noch nie" geboten. Um das Rechtepaket maximal zu nutzen, wird das Ganze auch noch ins Netz verlängert: Zu jedem Spiel gibt es eine sogenannte DFB-Pokal-Woche mit Formaten über alle Plattformen hinweg. Neben Fußball haben natürlich auch andere Sportarten hier ihren Platz. Die zweite Auflage der European Games mit 15 Sportarten aus 50 Ländern laufen derzeit und noch über den kommenden Sommer. Die große TV-Bühne bietet der Kanal zudem der Volleyball-Bundesliga, sowohl der Frauen als auch der Männer, von der es regelmäßig Spiele der Hauptrunde und der Playoffs live zu sehen gibt. Neben Basketball und Eishockey gehört seit Jahresanfang auch E-Sport zum Portfolio. Er ist allerdings nur über den Premium Pay-TV-Channel eSports1 zu empfangen.Kaum zu glauben, aber das gelbe Schwammwesen mit Namen Spongebob feiert bereits seinen 20. Geburtstag! Die Party dazu spendieren Nickelodeon,MTV und Comedy Central, die Mitte Juli ein gesamtes Wochenende lang die allerlängste "Spongebob Live-Show" bieten, unter anderem einen Marathon der beliebtesten und lustigsten Folgen auf Nick und Comedy Central. Auch MTV ist mit von der Party-Partie, für den Musiksender ist ein weiteres anstehendes Highlight aber auch die zweite Staffel von "YO! MTV Raps" mit neuen Folgen ab September. "Die Rückkehr von ,YO! MTV Raps‘ als lokale Produktion ist ein wichtiges Element unserer Strategie, MTV mit Premium-Musik-Inhalten zu stärken", sagt Giovanni Zamai, Brand Director Music & Youth GSA bei Viacom International Media Networks. Im ebenfalls zum Vermarktungsportfolio gehörenden Programm von Welt geht es dagegen naturwissenschaftlich zu: "Das Wunder Leben" ist eine zehnteilige Doku-Reihe, erzählt von David Attenborough, die das Leben auf der Erde in all seinen Facetten und großartigen Bildern zeigt. Auch das Thema Space spielt weiter eine Rolle: Nach "Black Hole Hunters" über das erste Foto eines Schwarzen Lochs stehen "50 Jahre Mondlandung" an.