© pixabay.com Wie arbeitet man mit Daten? Was kann KI damit leisten? Wo liegen die Grenzen - diese Fragen werden das Onlinemarketing auch 2023 beschäftigen

Wie geht's weiter im digitalen Werbemarkt? Das Jahr wird vor dem Hintergrund der schwierigen Konjunkturlage natürlich schwierig. Gleichzeitig werden in vielen Bereichen die Karten gemischt, was auch neue Chancen eröffnet. Die wichtigsten Schlagworte 2023: Künstliche Intelligenz, Retail Media und, natürlich, First Party Data.