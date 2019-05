Stefan Raab darf Anteile an Brainpool verkaufen

© Bit&Pretzels Stefan Raab darf seine Anteile an Brainpool verkaufen

Stefan Raab hat einen Erfolg vor Gericht erzielt. Der frühere TV-Entertainer ("Schlag den Raab") darf seine Anteile an der Produktionsfirma Brainpool an den französischen Fernsehproduzenten Banijay verkaufen. Brainpool-Gründer Jörg Grabosch zog seinen Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung am Mittwoch zurück. Zuvor hatte ihm das Oberlandesgericht Köln deutlich gemacht, dass es keine rechtlichen Bedenken gegen den Verkauf der Raab-Anteile sieht.