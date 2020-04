"The Masked Singer" geht schon im Herbst in eine neue Staffel

© ProSieben/Willi Weber Dieter Hallervorden war einer der Stars der 2. Staffel von "The Masked Singer"

Die Pro-Sieben-Show "The Masked Singer" wird bereits im Herbst dieses Jahres mit einer dritten Staffel fortgesetzt. Das kündigte der Sender am Freitag an. Er begründete die Entscheidung unter anderem mit den vom Coronavirus verursachten Einschränkungen in der noch laufenden zweiten Staffel.