© Pro Sieben/Willi Weber Heidi Klum mit "Germany's Next Topmodel" 2021 Alex aus Köln

Das Finale von "Germany's Next Topmodel" hat eine Spitzen-Einschaltquote erreicht. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten am Donnerstagabend 25,2 Prozent ab 20.15 Uhr Pro Sieben ein. Es war damit das erfolgreichste "GNTM"-Finale seit zwölf Jahren. Im Gesamtpublikum sahen 2,97 Millionen (10,2 Prozent) Heidi Klums Show. Am Ende setzte sich Transgender-Model Alex (23) als Siegerin durch.