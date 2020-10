So baut Vorstand Wolfgang Link den Entertainment-Bereich von P7S1 um

© Pro Sieben Sat 1 Wolfgang Link

Ein Jahr nach Beginn der Umbauarbeiten meldet Wolfgang Link jetzt Vollzug: Seit heute führt der TV-Konzern Pro Sieben Sat 1 seine Entertainment-Aktivitäten offiziell unter der Dachmarke Seven One Entertainment Group. Im Gespräch mit HORIZONT Online sagt P7S1-Vorstand Link: "Es darf keine Trennung mehr geben zwischen linear und digital und auch nicht in der Zusammenarbeit zwischen Content und Sales. Wir erleben gerade, wie viel positive Energie und Kreativität es freisetzt, wirklich vernetzt zu arbeiten. Die neue Struktur hilft uns, noch besser zu werden."