"Ich werde ja öffentlich gerne beschrieben als einer, der unaufgeregt seine Pflicht erfüllt, der das Unternehmen auch in unruhigen Zeiten zusammenhält – vom Vorstand bis zum Betriebsrat. Die momentane Situation macht dies zunehmend schwierig. Daraus habe ich für mich eine Konsequenz gezogen", so Albert.Einen Machtkampf zwischen ihm und Conze habe es aber nicht gegeben, betont Albert. Pro Sieben Sat 1 müsse sich wieder darauf konzentrieren, innovative Programme zu machen und für positive Schlagzeilen zu sorgen. "Auf all dies muss man sich wieder besinnen, sonst bleibt der Eindruck einer Vorstands-Soap-Opera auch am Unternehmen haften."

die Bereiche Legal, Public Affairs, Compliance, Distribution und Transformation. Albert vertrat den Konzern zudem häufig bei Branchenveranstaltungen und Podiumsdiskussionen, bei denen er gerne die besondere gesellschaftliche Verantwortung von Medienunternehmen betonte. dh

Albert ist seit 2005 bei Pro Sieben Sat 1, 2006 wurde der Rechtsanwalt General Counsel des TV-Konzerns. 2001 erfolgte seine Berufung in den Vorstand. Als der ehemalige Pro-Sieben-Sat-1-Chef Thomas Ebeling seinen Rücktritt ankündigte, wurde Albert als möglicher Nachfolger gehandelt, musste sich dann allerdings mit dem Posten des stellvertretenden Vorstandschefs begnügen. Der 53-Jährige verantwortet unter anderem