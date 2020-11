Maybelline New York ist Beauty Partner von "The Voice of Germany"

© SevenOne Media Die Maybelline Beauty Lounge im Backstage-Bereich von "The Voice of Germany"

Die Erfolgsshow "The Voice of Germany" feiert in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum. Neben einer Rekordzahl an Coaches kann Pro Sieben Sat 1 auch wieder zahlreiche Werbepartner präsentieren. Neu an Bord ist in diesem Jahr Maybelline New York von L'Oréal. Die Kosmetikmarke ist der offizielle "Beauty Partner" der Castingshow von Sat 1 und Pro Sieben.