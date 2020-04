Im November war bekannt geworden, dass Pro Sieben Sat 1 an einer eigenen Audio-Plattform arbeitet, die laut Unternehmen nicht weniger als ein "lokaler Audio-Champion" werden soll. Mit FYEO wolle man "das steigende Bedürfnis der Menschen nach Podcasts und Hörspielen befriedigen und das Angebot im Segment mit eigens produzierten Originals auf ein neues Qualitätsniveau heben".Urspünglich sollte die Plattform laut Handelsblatt schon im März an den Start gehen; wegen der Coronakrise wurde der Starttermin allerdings nach hinten verschoben, weil man befüchtete, bei technischen Schwierigkeiten nicht schnell genug reagieren zu können, da viele Mitarbeiter derzeit im Home Office arbeiten. Am kommenden Donnerstag, den 23. April, soll es nun so weit sein. Die Website ist sogar schon online FYEO will vor allem mit exklusiven Podcasts und hochwertigen Hörspielen punkten. Zum Start ist unter anderem der Thriller "Makel" mit den Schauspielern Heike Makatsch und Peter Lohmeyer verfügbar, in dem es um eine abgeschottete Forschungseinrichtung auf einer Nordseeinsel geht. Auch Podcasts zu erfolgreichen Sendungen wie zum Beispiel der Musikshow "The Masked Singer" sind geplant. Außerdem will der Konzern mit großen Namen aus seinem Netzwerk Hörer anlocken.Ähnlich wie bei dem Video-Streamingportal Joyn gibt es frei zugängliche, werbefinanzierte Inhalte und exklusive Podcasts und Hörspiele (sogenannte "Originals"), für die man ein Abo abschließen muss. Der Preis liegt bei moderaten 5 Euro im Monat. Trotz der starken Konkurrenz durch Spotify und neue Angebote wie Audio Now des Konkurrenten RTL gibt man sich in München zum Start von FYEO selbstbewusst: "Unserer Kombonation aus exklsusiven Audio-Blockbustern und einer maßgeschneiderten Benutzerführung in der App ist einzigartig", sagt Stefan Atanassow, der die Plattform als Chief Product Officer von Pro Sieben Sat 1 Entertainment verantwortet. "Wir wollen Deutschklands führende Audio-Plattform werden." dh