© NDR/Thorsten Jander Linda Zervakis ist von der ARD zu Pro Sieben gewechselt

Die frühere "Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis wird auch Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet für ProSieben befragen. Bei der Sondersendung "ProSieben Spezial Live. Der Kanzlerkandidat im Interview" stellt sich der CDU-Chef am 17. Mai um 20:15 Uhr Zervakis und ihrem Kollegen Louis Klamroth, wie der Sender in Unterföhring bei München am Montag mitteilte.