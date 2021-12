© Youtube Auf Joko Winterscheidt (l.) und Klaas Heufer-Umlauf wartet an Silvester eine ganz besondere Aufgabe

Das könnte spaßig werden: Weil Joko und Klaas in ihrer Pro Sieben-Show verloren haben, müssen sie an Silvester zur besten Sendezeit den Sketch-Klassiker "Dinner for One" nachspielen. Der Privatsender gab am Mittwoch Details dazu bekannt, die beiden Entertainer hatten am Vorabend bei "Joko & Klaas gegen Pro Sieben on Ice" verloren.