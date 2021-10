© Seven-One Entertainment Group

Beliebt seit Staffel 1: Die passenden Plüschfiguren zu den Kostümen

Dabei kommt zusätzlich zu den elf Kostümen, die im TV zu sehen sind, eine elfte Maske zum Einsatz: Der Tiger. Dementsprechend heißt das neue Format auch "The Masked Singer Ehrmann Tiger". Das digitale Spin-Off setzt stark auf Interaktion: Immer dienstags gibt es einen Clip mit versteckten Hinweisen auf die Identität der Person unter der Tiger-Maske. Zuschauer:innen und Fans können über die Pro-Sieben-App miträtseln. Gelüftet wird das Geheimnis am 20. November.Generell seien die Vermarktungskonzepte bei der Show "digitaler als je zuvor", teilt Pro Sieben mit. So isterneut als Programm-Sponsor in TV und Digital dabei und wirbt für die Tiefkühlpizza "Die Ofenfrische". Die Biermarkehingegen wirbt als Digital-Sponsor mit verschiedenen Bausteinen im Online-Hub sowie im TV mit Cut-Ins.beschränkt sich auf die Sendezeit im Nachgang der Sendung und präsentiert mit der Marke Maoam das "Red Spezial" direkt im Anschluss an "The Masked Singer". Weitere Partner der Sendung, die verschiedene Mediaformate gebucht haben, sind bereits zum vierten MalsowieundFest zum Programm von "The Masked Singer" gehören seit der ersten Staffel die von Seven.One Licensing herausgegebenen Plüschfiguren der beliebtesten Kostüme. Für Staffel fünf kommen "Dinosaurier", "Monstronaut" und "Leopard" neu ins Programm. Das "Monsterchen", Publikumsliebling der ersten Staffel 2019, ist immer noch exklusiv im Webshop der Show , bei der Drogerie Müller sowie bei Rossmann zu haben."The Masked Singer" läuft mit Beginn der kommenden Staffel erstmals zur Prime-Time am Samstagabend. Möglich macht es der Wechsel von Moderator Matthias Opdenhövel zu Pro Sieben - der frühere ARD-Mann hatte bislang am Samstag die Sportschau moderiert, was laut DWDL eine Live-Sendung am selben Abend bislang unmöglich gemacht hatte. Zuvor war das Format dienstags zu sehen.Bei der zurückliegenden Staffel hatten pro Folge insgesamt 3,42 Zuschauer eingeschaltet, was einen durchschnittlichen Marktanteil von rund 12 Prozent bedeutete. In der werberelevanten Zielgruppe 14 bis 49 waren im Schnitt rund 2 Millionen Zuschauer dabei, was dem Sender bei jeder Ausstrahlung starke 25,3 Prozent Marktanteil einbrachte. ire