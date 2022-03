Neu an Bord ist O2. Der Mobilfunk-Anbieter aus dem Telefónica-Konzern wird als Sponsor der Sendung auftreten und sein 5G-Netz bewerben. Das Engagement beinhaltet auch die Präsenz der Marke in den digitalen und sozialen Kanälen. Und damit nicht genug: O2 wird auch Sponsor der einen Monat später startenden Sendung "Joko & Klaas gegen Pro Sieben".



Thore Schölermann vertreten.

Mitundsind zudem zwei alte Bekannte bei "The Masked Singer" an Bord. Die Schwarzbier-Marke aus der Bitburger Braugruppe wirbt im TV mit Cut-Ins und einem breiten Digitalwerbe-Paket auf der Streaming-Plattform Joyn, wo die Show ebenfalls ausgestrahlt wird. Über eine Promotion-Lizenz wird die Biermarke auch im Handel mit der Show-Marke werben.McDonald's ist bereits zum fünften Mal in Folge als Partner der Sendung an Bord. Das Fast-Food-Unternehmen setzt auf Programm Splits und Cut-Ins und ist zudem erneut im Besitz einer Promotion-Lizenz, die für eigene Aktionen genutzt werden kann.Bei der zurückliegenden Staffel hatte Pro Sieben "The Masked Singer" erstmals auf den Samstagabend gelegt. Mit im Schnitt 2,82 Millionen Zuschauern insgesamt und 1,52 Millionen bei den 14- bis 49-Jährigen darf der Versuch als geglückt gelten. Auch Staffel sechs läuft deswegen wieder samstags. Dabei wird der derzeit an Corona erkrankte Moderator Matthias Opdenhövel zunächst von