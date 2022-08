© Pro Quote Neue Zahlen von Pro Quote

Die Taz verteidigt ihren Platz an der Spitze: Mit 64,2 Prozent Frauenmachtanteil liegt die Redaktion erneut an der Spitze der Medien, die die Initiative Pro Quote in ihrer Rangliste der deutschen Leitmedien führt, gefolgt von Zeit (46,3 Prozent), Stern (42,4 Prozent), Spiegel (42 Prozent) und Süddeutsche Zeitung (39 Prozent). Unter den Schlusslichtern zeigt Bild eine interessante Entwicklung.