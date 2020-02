© Bauer

Die Gastgeber (v.l.): Lara Gonschorowski, Andreas Schilling, Petra Winter und Verena Mölling

Für, seit Herbst vergangenen Jahres Vermarktungschef der Bauer Media Group, eine Premiere. Er rühmt auf der Bühne in Wiesbaden vor allem die Leidenschaft fürs Produkt, die nicht nur die Cosmopolitan, sondern das gesamte Unternehmen auszeichne. "Publishing ist und bleibt unser Kerngeschäft", sagt Schilling. Gleichwohl habe die Digitalisierung natürlich Einzug ins Geschäft gehalten.Und auch der "altehrwürdige", der am Montag bereits zum 28. Mal stattgefunden hat, wird zunehmend zum Mulit-Channel-Event. Im Jubiläumsjahr inszeniert die "Cosmo" ihren Preis im gesamten Marken-Kosmos - im Magazin, auf der Website und auf Instagram. "Wir geben der Strahlkraft unseres Beauty-Awards eine breitere Bühne und den Gewinnerprodukten einen erweiterten Zugang zur Community und den Konsumentinnen", beschreibt das, Direktor Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung Bauer Advertising.Als Kosmos ist dann auch das Kurhaus geschmückt, undund, die Finalistinnen der Pro-Sieben-Show, überreichen die Preise standesgemäß als Weltraumhelden verkleidet. Andreas Jancke ("Verbotene Liebe", "Auto Mobil") führt erstmals als Moderator durchs Programm, das wie immer von den - nicht mehr ganz so zahlreichen - Chefredakteuren der Bauer-Beautytitel schauspielerisch gestaltet wird.die seit Anfang vergangenen Jahres an der Spitze der Cosmopolitan steht, ist dabei - im Übrigen nicht nur optisch - in (Geburtstags-)Feierlaune: "Wir lassen es zum Vierzigsten krachen. Female Empowerment ist seit 40 Jahren unser Leitbild und aktueller denn je." Für das Jubiläumsjahr der Zeitschrift kündigt Gonschorowski den Ausbau der-Initiative, eine noch engere Einbindung der Leser sowie den Ausbau des Eventgeschäfts an. Ausgerechnet eine Frau zieht dann am Montagabend den Unmut der rund 300 Anwesenden auf sich: Sturm Sabine hat einige der Preisträger und Gäste von der Preisverleihung ferngehalten. kan