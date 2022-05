© COSMOPOLITAN Prix de Beauté / Niklas Marc Heinecke, Tim Fulda Die Gewinner des Prix de Beauté 2022

Die Beauty-Branche befindet sich gerade in einem umfassenden Wertewandel – und mit ihr auch ihre etabliertesten Vertreter. Besonders deutlich zeigte sich das in der vergangenen Woche in Wiesbaden: Der Bauer-Titel Cosmopolitan, selbst mittlerweile über 40 Jahre alt, verlieh zum 30. Mal seinen Prix de Beauté und zeichnete mit dem Kosmetikpreis explizit auch Marken aus, die eine neue Definition von Schönheit en vogue machen wollen. HORIZONT hat mit "Cosmo"-Chefredakteurin Lara Gonschorowski und Douglas-CMO Caroline Schmitt über werteorientierten Konsum, Female Empowerment und das dazu passende Marketing gesprochen.