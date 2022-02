Sie stand seit September 2020 an der Spitze des Vaunet, der die Interessen von privaten Hörfunk- und TV-Anbietern im dualen Rundfunksystem in Deutschland vertritt. Mitte Februar werde der Vorstand über die Nachfolge aus seiner Mitte heraus entscheiden.



Zuvor hatte der Medienkonzern Pro Sieben Sat 1 in Unterföhring bei München den Weggang Kümmels bekanntgemacht. Die 54-Jährige scheide "in bestem beidseitigem Einvernehmen und nach gemeinsamer Entscheidung" zum 1. März aus. Kümmel hat derzeit die Position Chief Sustainability Officer inne und kümmert sich damit um das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen. Sie ist seit 1991 für den Medienkonzern tätig. Einer ihrer Schwerpunkte war der Bereich Medienpolitik. Künftig widme sie sich neuen Herausforderungen außerhalb des Konzerns, hieß es weiter in der Mitteilung. dpa