© IMAGO / Manfred Segerer In der Pandemie sind vor allem Programmzeitschriften und Kochmagazine gefragt

Die Corona-Pandemie hinterlässt auch in der aktuellen MA 2022 Pressemedien ihre Spuren. So verzeichnen vor allem Programmzeitschriften sowie Koch- und Wohnmagazine mehr Leser - also vor allem Titel, die den Lesern Inspiration für Aktivitäten in den eigenen vier Wänden liefern. Die Reichweiten der aktuellen Titel sind dagegen gesunken. Und erneut gibt es bei der Media-Analyse Unstimmigkeiten mit Blick auf die Auflagenentwicklung einiger Titel.