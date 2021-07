Welche Printmedien in der Pandemie Leser verloren und welche gewonnen haben

© IMAGO / Manfred Segerer Die Corona-Pandemie hatte auch Einfluss auf das Leseverhalten

Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse hat die aktuellen Reichweiten der Zeitschriften und Zeitungen in Deutschland veröffentlicht. Die Erhebungen fanden im vergangenen Frühjahr und Herbst statt - und damit mitten in der ersten und zweiten Welle der Corona-Pandemie. Das lässt sich auch an den Ergebnissen ablesen: Zu den Gewinnern gehören vor allem Wochenzeitungen, Wohn- und Kochzeitschriften sowie Ratgeber. Lesezirkel-Exemplare und Frauenmagazine wurden dagegen deutlich seltener gelesen.