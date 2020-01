© HORIZONT Carsten Dorn, Chef von Score Media, im Video-Interview

Drucken, drucken, drucken: Carsten Dorn, Chef von Score Media, gibt sich voller Zuversicht und Tatendrang fürs noch neue Jahr. Im Video-Interview von HORIZONT und turi2.tv beim Deutschen Medienkongress jubelt der Zeitungsvermarkter: "Wir liegen deutlich über Vorjahr in unseren Umsätzen." Dieses Jahr will er zusätzlich zu den 51 Mio Zeitungslesern pro Woche noch die bis zu 50 Mio Leser von Wochenblättern vermarkten und mit neuen Werbeformaten die Darstellungen von Werbung in E-Papers attraktiver machen.