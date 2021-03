Am heutigen Mittwochnachmittag trifft sich das Präsidium des BDZV. Dominiert wird die Sitzung davon sein, wie sich die Verleger gegenüber dem Bundeswirtschaftsministerium positionieren. Vorige Woche berichtete HORIZONT über das jüngste Schreiben mit Details zum Konzept und Verfahren der Förderung - und hat sich nun in den Häusern umgehört, was sie davon halten.