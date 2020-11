© imago images/Florian Gärtner Ins Ressort von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) fällt die Vergabe der im Bundestag beschlossenen 220 Millionen Euro Presseförderung

Vorige Woche stellte HORIZONT die Kriterien vor, nach denen das Bundeswirtschaftsministerium die vom Bundestag beschlossenen 220 Millionen Euro an Zeitungen, Zeitschriften und Anzeigenblätter vergeben will. Der Vorschlag erhielt reichlich Gegenwind. Und tatsächlich: Da geht noch was.