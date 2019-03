"Noch nie waren das Interesse und das Bewusstsein für gutes Essen und Genuss so ausgeprägt wie heute. Kochen ist Lifestyle, Entspannung, Geselligkeit und Meditation in einem", sagt Gabriele Mühlen, Chefredakteurin des Branchennetzwerks House of Food von Bauer. "Reisen in ferne Länder und die Offenheit für exotische Kulinarik haben sich zum sinnstiftenden Lebensziel entwickelt. In genau diese Welt entführt der Gourmet Traveller."Das Magazin gliedert sich in die drei Teile "Food" - hier werden Rezepte und Food-Trends auf "Highend-Niveau" vorgestellt - "Reportagen" aus der Welt der Gastronomie und "Travel", wobei auch hier der Schwerpunkt auf Reisezielen, Hotels und Restaurant für den gehobenen Geschmack und Geldbeutel liegt. Ein Schwerpunkt der ersten Ausgabe sind Reise- und Genussreportagen aus südlichen Ländern wie Australien, Bali und Indien. Außerdem wartet die erste Ausgabe mit einer Geschichte über die Backkultur in Skandinavien, Rezepte für mediterrane Salate und einem Interview mit Starkoch Roland Trettl auf.

Gourmet Traveller sind gebildet, kosmopolitisch und stilvoll. Im Alter von 35 plus sind sie im Leben angekommen, gut situiert und unternehmungsfreudig. Sie schätzen und leisten sich gern nur das Beste. Zudem lieben sie natürlich gutes Essen, egal ob daheim selbstgekocht oder auswärts in Restaurants." Damit sei Gourmet Traveller "



Die erste Ausgabe kommt am Freitag, 22. März in einer Druckauflage von 50.000 Exemplaren in den Handel. Der Copypreis liegt bei 8,50 Euro und damit zwischen B-Eat (6,90 Euro) und dem Feinschmecker (9,95 Euro). Für dieses Jahr sind drei Ausgaben geplant, ab 2020 solle das Magazin viermal im Jahr erscheinen. die ideale Destination für Marken mit einer anspruchsvollen Zielgruppe". Martina Schönherr, Executive Director Food bei der Bauer Media Group, über die Zielgruppe des Magazins: